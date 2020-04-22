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Elon Musk'tan olay yaratan sözler! Dünya Tesla Cybertruck iddiasını konuşuyor

Tesla Cybertruck geçtiğimiz kasım ayında tanıtıldı. Tasarımıyla dikkat çeken araç, sanki bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor. Cybertruck, Elon Musk'ın uzun zaman boyunca üstünde çalıştığı bir projeydi ve Musk 2012'de projesini de açıklamıştı. Tesla'nın CEO'su Elon Musk şimdi de şirketin ilk pick-up modeli Cybertruck'ın suda bir süre yüzebileceğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 22.04.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 12:10
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Elon Musk'tan olay yaratan sözler! Dünya Tesla Cybertruck iddiasını konuşuyor

Tesla'nun sahibi ve CEO'su Elon Musk yine Twitter üzerinde yaptığı açıklamalar ile gündemde.

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Elon Musk'tan olay yaratan sözler! Dünya Tesla Cybertruck iddiasını konuşuyor

Şirketin ilk elektrikli pick-up modeli Cybertruck ile ilgili paylaşımda bulunan Musk aracın suda bir süre yüzebileceğini iddia etti.

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Elon Musk'tan olay yaratan sözler! Dünya Tesla Cybertruck iddiasını konuşuyor

Bir Twitter kullanıcısı, Musk'a "Bazen nehirlerden geçmem gerekiyor. Bunu aracıma zarar vermeden yapabilir miyim?" şeklinde bir soru sordu. Musk ise kullanıcıya "Evet. Hatta bir süre batmadan yüzebilecek" şeklinde cevap verdi.

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Elon Musk'tan olay yaratan sözler! Dünya Tesla Cybertruck iddiasını konuşuyor

Tesla ilk elektrikli pick-up modelini 2019'un son aylarında tanıtmıştı. İşte 2021 sonunda seri üretime geçmesi beklenen modelin özellikleri…

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Elon Musk'tan olay yaratan sözler! Dünya Tesla Cybertruck iddiasını konuşuyor

40 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacak araç üç farklı versiyonla piyasaya sunulacak. 40 bin dolarlık tek motorlu başlangıç paketi 400 km'lik menzile sahip.