Elon Musk'tan olay yaratan sözler! Dünya Tesla Cybertruck iddiasını konuşuyor

Tesla Cybertruck geçtiğimiz kasım ayında tanıtıldı. Tasarımıyla dikkat çeken araç, sanki bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor. Cybertruck, Elon Musk'ın uzun zaman boyunca üstünde çalıştığı bir projeydi ve Musk 2012'de projesini de açıklamıştı. Tesla'nın CEO'su Elon Musk şimdi de şirketin ilk pick-up modeli Cybertruck'ın suda bir süre yüzebileceğini iddia etti.