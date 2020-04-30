30 Nisan 2020, Perşembe
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Altının kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda () standart altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 732 milyon 420 bin 153,08 lira, işlem miktarı ise 1.938,55 kilogram oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELDİ
piyasasında, en düşük 382 bin 250 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 384 bin 860 liradan tamamladı.

'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 732 milyon 420 bin 153,08 lira, işlem miktarı ise 1.938,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 739 milyon 704 bin 134,67 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has , Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.



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