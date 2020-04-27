Son dakika: Borsa İstanbul'da sert yükseliş! O seviyeyi görebilir...
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,34 artışla 100.086,33 puana yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 1.327,37 puan ve yüzde 1,34 değer kazanarak 100.086,33 puana çıktı. Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,55 ve holding endeksi yüzde 1,38 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile sigorta oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 98.758,96 puandan tamamladı. Endeks böylece haftalık bazda yüzde 0,59 değer kazanırken, yükseliş serisini de üst üste 5'inci haftaya taşıdı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi. Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının da pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantılarına çevrildiğini kaydetti. BoJ, devlet tahvili alım programında sınırı kaldırırken, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?
- 1000 TL yardım sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Canlı yayında açıkladı: Döviz kurunda 15 kuruşluk...
- Yeni dünya düzeni şekilleniyor! Alternatif Türkiye olacak
- Herkes bu habere odaklandı! Dolar için kritik tahmin
- Bakanlık duyurdu, alımlar yapıldı!
- Bakan duyurdu: Tekrar yurt dışına çıkabilecekler
- Yeni emeklilere müjde! Bayram ikramiyeleri...
- Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
- Bankalar saat kaçta kapanıyor?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
- Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020
- Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?
- Ücretsiz maske başvuru ekranı! e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?
- EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Canlı ders saat kaçta?
- Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?
- Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...