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Son dakika: Borsa İstanbul'da sert yükseliş! O seviyeyi görebilir...

Son dakika haberine göre 'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,34 artışla 100.086,33 puana yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 1.327,37 puan ve yüzde 1,34 değer kazanarak 100.086,33 puana çıktı. Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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BORSADA SERT YÜKSELİŞ! O SEVİYEYİ GÖREBİLİR...

Bankacılık endeksi yüzde 1,55 ve holding endeksi yüzde 1,38 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile sigorta oldu.

BORSA İstanbul'da yükseliş sürüyor 100 bin barajı geçildi | 27 Nisan Pazartesi son durum BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR 100 BİN BARAJI GEÇİLDİ | 27 NİSAN PAZARTESİ SON DURUM

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 98.758,96 puandan tamamladı. Endeks böylece haftalık bazda yüzde 0,59 değer kazanırken, yükseliş serisini de üst üste 5'inci haftaya taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi. Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının da pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantılarına çevrildiğini kaydetti. BoJ, devlet tahvili alım programında sınırı kaldırırken, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.

Son dakika: Borsa İstanbul 1 ayın zirvesinde! BIST 100 endeksi 97 bini geçti SON DAKİKA: BORSA İSTANBUL 1 AYIN ZİRVESİNDE! BIST 100 ENDEKSİ 97 BİNİ GEÇTİ

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