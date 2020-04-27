Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Havalimanı için Çin'den 176 metro aracı alındığını duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı metro hattı için Çin’den 176 metro aracı alımı yaptı. Metro araçlarının tamamının teslimi 2022 yılı sonunda tamamlanacak. Son tren setinin tesliminden sonra saha testleri ve geçici kabul çalışmaları için 60 gün süre verilecek. Deneme işletmesi için de ayrıca 60 gün olmak üzere toplamda 120 günlük süre kullanılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün, 26 Aralık 2019'da "Pazarlık(MD 21/b)" usulüne göre yaptığı, "İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı 176 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi" ihalesinin sonucu açıklandı. İhaleyi, tek geçerli teklif sahibi olan, Çin uyruklu CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd. Türkiye Temsilciliği 1 milyar 545 milyon 280 bin TL'ye üstlendi.
METRO SETLERİNİN TESLİM PROGRAMI
İhale şartnamesine göre 176 adet aracın tamamının teslimatı 32 ayda tamamlanacak. İlk 10 tren setinin teslimatı erken teslim şartlarına göre 11 ayda tamamlanacak. İlk teslimat 2 tren seti ile başlayacak. 10. ayda 4 tren seti daha teslim edilecek ve 11. ayın sonuna kadar kalan 4 tren seti teslim edilmiş olacak. 25 tren setinin teslimi 32 ayda tamamlanacak. CRRC Zhuzhou Locomotive firmasının kabul etmesi şartıyla, 26. tren seti ve sonrası araçların bir kısmının teslim yeri ve üretim şartları Ulaştırma Bakanlığı tarafından değiştirilebilecek.
120 GÜNLÜK SÜRE KULLANILACAK
Son tren setinin tesliminden sonra saha testleri ve geçici kabul çalışmaları için 60 gün süre verilecek. Deneme işletmesi için de ayrıca 60 gün olmak üzere toplamda 120 günlük süre kullanılacak. Yüklenici bakım onarım ekipmanlarının tamamının teslimatını, montajını ve devreye almasını en geç 23. ayda tamamlayacak. İşin süresi 28 Aralık 2022 tarihinde dolacak.
PAZARLIK USULÜNÜN SEÇİLME GEREKÇESİ
Pazarlık Usulüne göre ihale düzenleyen idareler, bunun gerekçesini belirtmek durumunda. Ulaştırma Bakanlığı'nın söz konusu ihale usulünü kullanma gerekçesinde de şöyle denildi:
"Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması."
Söz konusu ihale yöntemi ile idareler, ihale ilanına çıkmadan, söz konusu işi yapabilecek en az 3 istekliyi ihaleye davet ederek, teklif vermelerini istiyor. En uygun teklifi veren istekli ile idare pazarlık yaparak ihaleyi sonuçlandırıyor.
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