Fikri ve sınai mülkiyette Türkiye atağı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, fikri mülkiyet sistemlerinin varlığının ve işlerliğinin hayati önemde olduğunu belirterek, "Türkiye'nin son dönemde sınai mülkiyet alanında ortaya koyduğu ilerleme, teknoloji ve yenilik kapasitesindeki artışa işaret ediyor." dedi.
Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nün bu yılki temasının "Yeşil Bir Gelecek İçin Yenilik" olarak belirlendiğini ifade eden Asan, "Fikir ürünlerinin maddi varlıklardan çok daha değerli olduğu bu çağda, ülkelerin geleceği ve ekonomik güçleri, sahip olduğu fikri ürünlerinin boyutuna ve niteliğine bağlı hale gelmiştir. Fikri varlıkların bu kadar önem kazanması dikkatleri fikri mülkiyet haklarına çekiyor." diye konuştu.
Asan, insanlığın var olduğu andan itibaren hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini yükseltecek yeniliklerin arayışı içinde olduğuna işaret ederek, yapılan her yeniliğin başka yeniliklere ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.
İçinde bulunulan çağda, yaratıcı fikirlerin gücünün ve kıymetinin çok iyi anlaşıldığı bilgi toplumuna tanıklık edildiğini vurgulayan Asan, "İnsanlık, bilim ve teknolojide ulaştığı bu seviyeyi yeniliğe borçludur. Başlangıçtan itibaren üretilen yeni ve yaratıcı fikirler, tıpkı bir zincirin halkaları gibi birbiri üzerine sıralanarak toplumsal ve ekonomik gelişimin kaynağı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Yenilik döngüsünün sürekliliğini sağlayan temel unsurun fikri mülkiyet hakları olduğuna dikkati çeken Asan, toplumdaki yenilikçi bireylerin ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi temeline dayalı bu sistemin devamlılığının, insan hayatını bugüne taşıdığı gibi yarına da taşıyacağını kaydetti.
"İNSAN VE SAĞLIK ODAKLI YENİLİKÇİ ÜRÜNLERE SAHİP OLMAK HAYATİ ÖNEMDE"
Fikri mülkiyet sistemlerinin varlığının ve işlerliğinin hayati önemde olduğunu belirten Asan, şöyle konuştu:
"İçinde bulunduğumuz zorlu süreç, insan ve sağlık odaklı yerli ve milli teknolojilere ve yenilikçi ürünlere sahip olmanın hayati önemini gözler önüne sermiştir. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yayımlanan 2019 yılı uluslararası sınai mülkiyet başvuru verilerine göre Türkiye, tarihinde ilk defa uluslararası patent başvurularında ilk 15 ülke arasına girerek 13'üncü sıraya yerleşmiştir. Türkiye'nin yıllık uluslararası patent başvuru sayısı yüzde 47 artışla 1403'ten 2 bin 58'e yükseldi. WIPO tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin ilk 15 ülke arasında uluslararası patent başvuru sayısını en fazla artıran ülke olmasına özellikle dikkati çekildi."
Asan, uluslararası patent başvuru sıralamasında Türkiye'nin Hindistan, Rusya, İspanya, İsrail, Brezilya gibi ülkeleri geride bıraktığına dikkati çekerek, ülkenin uluslararası marka başvurularını geçen yıl yüzde 38 artışla 1437'den 1980'e yükselttiğini bildirdi.
Türkiye'nin uluslararası marka başvurularında ilk 10 ülke içinde başvuru sayısını en fazla artıran ülke olduğu bilgisini veren Asan, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin son dönemde sınai mülkiyet alanında ortaya koyduğu ilerleme, teknoloji ve yenilik kapasitesindeki artışa işaret ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜRKPATENT olarak Türkiye'nin başta insan ve çevre odaklı yenilikler olmak üzere tüm alanlarda nitelikli fikri ürün üretim altyapısının geliştirilmesine ve bu fikri ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir şekilde korunmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Tüm buluşçularımızın, fikri mülkiyet paydaşlarının ve ülkemizin 'Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutluyorum."
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