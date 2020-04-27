Fabrikalarda mola bitiyor! Çalışana coronavirüs testi yapılacak
Sanayide virüsün etkisiyle şalterleri indiren birçok fabrikada kontrollü üretim başladı. Organize Sanayi Bölgeleri'nde üretimin canlandırılması ile ilgili olarak başlatılan test çalışmalarını anlatan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, pazartesiden itibaren günde 1000 test ile startı vereceklerini söyledi.
Sanayide virüsün etkisiyle şalterleri indiren birçok fabrikada kontrollü üretim başladı. Türkiye'nin önemli sanayi kenti Kocaeli'de mayısta büyük otomotiv firmalarının üretime başlaması birçok sektörü harekete geçirecek. Yan sanayide büyük bir hareketlilik olacak. Denizli'de salgın nedeniyle üretimini durduran birçok tesis yeniden faaliyetlerine başladı. Kapasite düşürenler de kapasitelerini artırıyor. Sakarya'da 4 günlük yasakta da 200 fabrika izin alarak çalıştı.
GÜNDE 1.000 İŞÇİYE TEST
Organize Sanayi Bölgeleri'nde üretimin canlandırılması ile ilgili olarak başlatılan test çalışmalarını anlatan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, pazartesiden itibaren günde 1000 test ile startı vereceklerini söyledi. Avrupa'daki fabrikaların açılmasına paralel kendilerinin üretime başlamak zorunda olduklarını da ifade eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti: "Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB), Kocaeli Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgemiz iş birliği ile Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan Test Merkezi'nde firma çalışanlarına COVİD-19 testi yapılacak. Test numuneleri, bu amaç için kurulan Saha ekiplerince fabrikalara gelinerek alınacak, GTÜ'deki laboratuvara götürülecek ve sonuçları bilahare bildirilecek."
DAHA NİTELİKLİ ÜRETİM OLACAK
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Farplas CEO'su Ömer Burhanoğlu da, bölgedeki fabrikalarda üretim çarklarında hızlanma olduğunu ifade ederek, test uygulaması ile birlikte daha nitelikli bir döneme geçileceğini ifade etti.
200 FABRİKA ÖZEL İZİNLE ÇALIŞTI
VIRÜSÜN en yoğun olduğu zamanlarda bile üretimi tamamen durdurmayan Sakarya'da mayıs ayından itibaren normalleşmenin hızlanması bekleniyor. Sakarya TSO Başkanı Akgün Altuğ, "Sakarya'da ihracat yapan 400 firma var. Bunların yarısı 4 günlük sokağa çıkma yasağında üretim yaparak taahhütlerini yerine getirmek için valilikten izin aldı. Özellikle mayıs ayına dair beklentilerimiz daha yüksek. Toyota'nın yeniden üretime başlaması bizim için önemli. Sanayici üretim yapmak istiyor" dedi. Denizli TSO Başkanı Müjdat Keçeci de "Denizli'de salgın nedeniyle üretimini durduran birçok tesis yeniden faaliyetlerine başladı. Kapasite düşürenler de kapasitelerini artırıyorlar" diye konuştu. NG Holding Kurucu Başkanı Nafi Güral da şu an yasa gereği kapalı olan otelleri hariç tüm fabrikalarında tam kapasite ile üretmeye devam ettiklerini belirtti.
Sabah
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