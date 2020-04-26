Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ihale duyurusu

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 5 ay (161 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2380 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. AA