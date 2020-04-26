26 Nisan 2020, Pazar
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ihale duyurusu

'ndan ihale duyurusu... Bakanlık, yarın (27 Nisan Pazartesi) 2 ihale gerçekleştirileceği duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN DUYURU
yarın (27 Nisan Pazartesi) 2 ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 5 ay (161 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2380 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. AA

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