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Resmi Gazete'de yayımlandı! Riskli alanlarda kira yardımı 48 aya çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan ve 'de yayımlanan karara göre; giren ve ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! 48 AYA ÇIKTI

ilişkin 6306 Sayılı Kanun'un yönetmeliğinde önemli değişiklik yapıldı.

48 AYA ÇIKARILDI

'de yayımlanan karara göre riskli alanda bulunan konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.

PEŞİN OLARAK ÖDENEBİLECEK

Ayrıca dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı peşin olarak ödenebilecek. Aylık kira bedeli de Bakanlıkça belirlenecek.

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