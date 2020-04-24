Resmi Gazete'de yayımlandı! Riskli alanlarda kira yardımı 48 aya çıktı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.
Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 Sayılı Kanun'un yönetmeliğinde önemli değişiklik yapıldı.
48 AYA ÇIKARILDI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre riskli alanda bulunan konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.
PEŞİN OLARAK ÖDENEBİLECEK
Ayrıca dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı peşin olarak ödenebilecek. Aylık kira bedeli de Bakanlıkça belirlenecek.
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