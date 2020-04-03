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Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Nisan ayı kira artış oranı na kadar oldu? TÜİK tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon oranları merakla bekleniyor. Enflasyon verileri ile birlikte ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği "kira artış oranı" da belli olacak. Mart ayında kiracılara uygulanacak zam oranı yüzde 13,94 olarak belirlenmişti. Peki, Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 03.04.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 09:19
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Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

2020 Nisan kira artış oranı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon oranları bugün açıklanacak. Enflasyon verilerinin yanı sıra gün içerisinde en çok aranılan konular arasında "kira artış oranı" yer alıyor. Geçtiğimiz ay uygulanan yüzde 13,94 zam oranının ardından Nisan ayında kira artış oranının ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2020 Nisan kira artış oranı ile ilgili merak edilenler...

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Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

2020 Nisan ayı kira artış oranı TÜİK tarafından 3 Nisan Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak.

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Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti.

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Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.

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Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 15.18

Zam bedeli: 158.7 lira

Zamlı kira bedeli: 1.158 lira