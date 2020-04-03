Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Nisan ayı kira artış oranı na kadar oldu? TÜİK tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon oranları merakla bekleniyor. Enflasyon verileri ile birlikte ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği "kira artış oranı" da belli olacak. Mart ayında kiracılara uygulanacak zam oranı yüzde 13,94 olarak belirlenmişti. Peki, Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 03.04.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 09:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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