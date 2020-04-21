Son dakika: Brent petrol fiyatlarında sert düşüş! 18 yılın en düşük seviyesini gördü
Son dakika haberine göre ABD ham petrolünde dün yaşanan tarihi düşüş sonrası bugün brent petrol de sert düşüşler yaşadı. Brent petrol, yüzde 20'nin üzerinde düşüş kaydederek 18 yılın en düşük seviyeyi gördü.
Brent petrolün varil fiyatı, dün günü 25.48 dolar seviyesinde tamamlarken; Amerikan tipi ham petrol (WTI) yaşanan tarihi düşüşün ardından bugün sert düşüş yaşadı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 20 doların altına gerileyerek, 18.13 dolar seviyesine kadar düştü. Böylelikle 2002 yılından beri en düşük seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı saat 13.22 itibarıyla 20.26 dolardan işlem görüyor.
Haziran vadeli WTI de yüzde 42 gerileyerek 11.79 dolar seviyesine kadar düştükten sonra, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 22 düşüşle 15.97 dolardan işlem görüyor.
ABD HAM PETROLÜNÜN VARİL FİYATI YÜZDE 300 DÜŞTÜ
Petrol vadeli kontratları, corona virüs krizinin neden olduğu derinleşen ekonomik kargaşanın traderları fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınma konusunda çaresiz bırakmasının ardından tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına indi. Fiyatların eksiye inmesi talebin ne denli çöktüğünü gösteriyor.
ABD'de, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınmasıyla söz konusu petrolün varil fiyatı yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar inmişti.
TRUMP: 75 MİLYON VARİL PETROL ALACAĞIZ
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, ABD'deki ham petrol fiyatlarının sıfır doların altına düşmesine ilişkin, "Bu düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı. ABD olarak, stratejik petrol rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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