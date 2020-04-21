21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Brent petrol fiyatlarında sert düşüş! 18 yılın en düşük seviyesini gördü

Son dakika: Brent petrol fiyatlarında sert düşüş! 18 yılın en düşük seviyesini gördü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
ABONE OL
FİYATLARDA SERT DÜŞÜŞ! 18 YILIN EN DİBİ...

Son dakika haberine göre ham petrolünde dün yaşanan tarihi düşüş sonrası bugün de sert düşüşler yaşadı. Brent , yüzde 20'nin üzerinde düşüş kaydederek 18 yılın en düşük seviyeyi gördü.

Brent , dün günü 25.48 dolar seviyesinde tamamlarken; Amerikan tipi ham (WTI) yaşanan tarihi düşüşün ardından bugün sert düşüş yaşadı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 20 doların altına gerileyerek, 18.13 dolar seviyesine kadar düştü. Böylelikle 2002 yılından beri en düşük seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı saat 13.22 itibarıyla 20.26 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları neden düştü? Düşüş sürecek mi? Bu düşüş benzin, motorin fiyatlarına yansır mı? |Video PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ? DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ? BU DÜŞÜŞ BENZİN, MOTORİN FİYATLARINA YANSIR MI? |VİDEO

Haziran vadeli WTI de yüzde 42 gerileyerek 11.79 dolar seviyesine kadar düştükten sonra, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 22 düşüşle 15.97 dolardan işlem görüyor.

ABD HAM PETROLÜNÜN VARİL FİYATI YÜZDE 300 DÜŞTÜ
Petrol vadeli kontratları, corona virüs krizinin neden olduğu derinleşen ekonomik kargaşanın traderları fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınma konusunda çaresiz bırakmasının ardından tarihte ilk kez sıfır seviyesinin altına indi. Fiyatların eksiye inmesi talebin ne denli çöktüğünü gösteriyor.

'de, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki ham petrolün teslimatını almaktan kaçınmasıyla söz konusu petrolün varil fiyatı yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar inmişti.

TRUMP: 75 MİLYON VARİL PETROL ALACAĞIZ
ABD Başkanı , dün yaptığı açıklamada, ABD'deki fiyatlarının sıfır doların altına düşmesine ilişkin, "Bu düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı. ABD olarak, stratejik petrol rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'de petrol fiyatları eksiye düştü ABD'DE PETROL FİYATLARI EKSİYE DÜŞTÜ
Petrol fiyatları dibi gördü! Litresi 50 kuruşun altına indi PETROL FİYATLARI DİBİ GÖRDÜ! LİTRESİ 50 KURUŞUN ALTINA İNDİ
Trump'tan petrol anlaşması açıklaması: 10 değil 20 milyon... TRUMP'TAN "PETROL ANLAŞMASI" AÇIKLAMASI: 10 DEĞİL 20 MİLYON...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA