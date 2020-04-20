Petrol fiyatları dibi gördü! Litresi 50 kuruşun altına indi
OPEC'teki gerilim ve koronavirüsün tüm dünyadaki ekonomik etkileri sebebiyle dibi gören petrol fiyatları ABD ekonomosini zora soktu. New York'ta işlem gören Batı Teksas petrolünün (WTI) varil fiyatı, talepteki tarihi çöküş ve ham petrol depolarının dolma noktasına yaklaşmasının etkisi ile 11 dolara kadar inerken, ham petrolün litresi 7 cente (48 kuruş) kadar düştü. Brent petrol 1983'ten bu yana en büyük düşüşünü yaşadı.
New York'ta işlem gören Batı Teksas petrolünün (WTI) varil fiyatı, talepteki tarihi çöküş ve ham petrol depolarının dolma noktasına yaklaşmasının etkisi ile rekor düşüş yaşayarak 11 dolara kadar indi. Bu düşüşle birlikte ham petrolün litresi 7 cente (48 kuruş) kadar düştü.
WTI da yaşanan bu düşüş yatırımcılar tarafından 'fiyatların eksiye düşebileceği' şeklinde yorumlanırken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün fiyatı da 26 dolar seviyesine geldi.
Vadeli petrol kontratları New York'ta yüzde 40 kadar düştü. Sert kaybın büyük kısmı vadesi Salı günü dolacak Mayıs vadeli kontratta gerçekleşti, ancak fiyatlardaki bu çöküş hızla artan petrol bolluğunu ve ABD'nin ana petrol depolama merkezi Cushing, Oklahoma'da petrol stoklarında görülen hızlı artışı yansıtıyor. OPEC + koalisyonunun gelecek ay başlayacak olan rekor üretim kısıntısı buharlaşan talep dikkate alındığında oldukça düşük kalıyor.
Mayıs kontratının vadesinin yaklaşması ile birlikte yatırımcılar, depolayacak yer olmadığı için petrol teslimatlarını almaktan kaçınmak amacıyla, pozisyonlarını Haziran vadeli kontrata çeviriyorlar. Bunun sonucu en yakın vadeli iki kontrat arasındaki fiyat farkı 10 doları aşarak daha önce görülmemiş seviyelere tırmandı.
ÖNCÜ GÖSTERGE OLARAK NİTELENDİRİLİYOR
Bloomberg HT'nin haberine göre, petrol fiyatlarındaki zayıflığa ilişkin işaretler her yerde var. Teksas'taki bazı alıcılar bazı petrol akışları için 2 dolara kadar daha az fiyat veriyorlar ve bu durum, Amerikalı üreticilerin yakında müşterilerine petrollerini almaları için para ödeme ihtimalini yükseltiyor. Çin Cuma günü onlarca yıl sonra ilk kez ekonomisinin küçüldüğünü duyururken, bu durum, henüz Koronavirüs kaynaklı kısıtlamaların kaldırılmadığı ABD ve Avrupa'da olacakların bir öncü göstergesi olarak nitelendiriliyor.
Hedge fon yöneticisi Pierre Andurand, "Stoklar ve boru hatları ağzına kadar doluyken, fiyatlarda aşağı yönde bir sınır yok" dedi ve "Negatif fiyatlar mümkün" değerlendirmesinde bulundu.
37 YILIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ
Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü yüzde 40 düşerek kontratların işlem görmeye başladığı 1983'ten beri en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Haziran vadeli Brent petrolü ise yüzde 5,7 düşerek varil başına 26,48 dolara geriledi.
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