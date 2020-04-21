Son dakika: Araç sahipleri dikkat: Benzine peş peşe indirim geliyor! Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak

Petrol fiyatlarındaki tarihi gelişmelerin iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine yansıması sürüyor. Dün 5 kuruş olarak gerçekleşen indirimin ardından bugün benzine bir indirim daha geliyor. Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması beklenen indirimin 8 kuruş olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 8 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da ortalama 5 lira 19 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 5 lira 11 kuruşa gerileyecek.

Petrol fiyatları ABD depolama tesislerinde yer kalmadığı endişeleriyle tarihi bir gerileme yaşadı. Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 301 düşüşle tarihinde ilk kez eksiye indi ve -37.63 dolara kadar geriledi.

Uzmanlar fiyatlarda gelinen seviye sonrasında üreticilerin ellerindeki stoğu almaları için alıcılara depo ve nakliye ücretini ödemek zorunda kalabileceği yönünde uyarıda bulunurken ABD Başkanı Donald Trump ise stratejik petrol rezervine 75 milyon varil petrol alınacağını açıkladı.

BRENT PETROL 25 DOLARA GERİLEDİ

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün fiyatı da yaşanan gelişmelerle birlikte 25 dolar seviyesine geriledi.

BENZİNE YENİ İNDİRİM GELİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre Petrol piyasasındaki olağanüstü hareketlerin iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine yansıması da sürüyor. Dün litre fiyatında 5 kuruş indirim gerçekleşen benzine bugün 8 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor.

Benzindeki son indirimin bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.



3 İLDE İNDİRİMLİ FİYATLAR

8 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da ortalama 5 lira 19 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 5 lira 11 kuruşa, Ankara'da 5 lira 34 kuruştan 5 lira 26 kuruşa, İzmir'de ise 5 lira 35 kuruştan 5 lira 27 kuruşa gerilemesi bekleniyor.

Piyasa uzmanları petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşlerin akaryakıt fiyatlarına yansımasının süreceğini belirtiyor.