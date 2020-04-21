Son dakika: Araç sahipleri dikkat: Benzine peş peşe indirim geliyor! Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak
Petrol fiyatlarındaki tarihi gelişmelerin iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine yansıması sürüyor. Dün 5 kuruş olarak gerçekleşen indirimin ardından bugün benzine bir indirim daha geliyor. Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması beklenen indirimin 8 kuruş olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 8 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da ortalama 5 lira 19 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 5 lira 11 kuruşa gerileyecek.
Petrol fiyatları ABD depolama tesislerinde yer kalmadığı endişeleriyle tarihi bir gerileme yaşadı. Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 301 düşüşle tarihinde ilk kez eksiye indi ve -37.63 dolara kadar geriledi.
Uzmanlar fiyatlarda gelinen seviye sonrasında üreticilerin ellerindeki stoğu almaları için alıcılara depo ve nakliye ücretini ödemek zorunda kalabileceği yönünde uyarıda bulunurken ABD Başkanı Donald Trump ise stratejik petrol rezervine 75 milyon varil petrol alınacağını açıkladı.
BRENT PETROL 25 DOLARA GERİLEDİ
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün fiyatı da yaşanan gelişmelerle birlikte 25 dolar seviyesine geriledi.
BENZİNE YENİ İNDİRİM GELİYOR
Yeni Şafak'ın haberine göre Petrol piyasasındaki olağanüstü hareketlerin iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine yansıması da sürüyor. Dün litre fiyatında 5 kuruş indirim gerçekleşen benzine bugün 8 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor.
Benzindeki son indirimin bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
3 İLDE İNDİRİMLİ FİYATLAR
8 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da ortalama 5 lira 19 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 5 lira 11 kuruşa, Ankara'da 5 lira 34 kuruştan 5 lira 26 kuruşa, İzmir'de ise 5 lira 35 kuruştan 5 lira 27 kuruşa gerilemesi bekleniyor.
Piyasa uzmanları petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşlerin akaryakıt fiyatlarına yansımasının süreceğini belirtiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- BİM'de bu hafta hangi ürüler var?
- Bakan Albayrak proje tamamlandı deyip duyurdu: Tarihi istihdam hamlesi
- Borsa, güne düşüşle başladı
- Faber'den çarpıcı ABD ve Türkiye mesajı
- Petrol fiyatları eksiye düştü
- Bakan açıkladı: Altı ay içerisinde kullanılabilecek
- Prof. Dr. Gönen'den önemli koronavirüs açıklaması
- Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır?
- 1.000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?
- Bazı ürünlerin ithalatına ilave gümrük vergisi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1.170 TL nakdi destek başlıyor! Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler?
- e Devlet 1.000 TL sosyal yardım başvuru formu ve ekranı! 3. faz yardım desteği şartları neler? Kimllere verilecek?
- BİM 21 Nisan aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürüler var? O ürünler haftaya damga vuracak
- 6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları
- Son dakika: İlçeler arası yolculuk serbest mi? 30 büyükşehir ve Zonguldak ilçelerinde seyahat yasak mı?
- AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav giriş nasıl yapılır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?
- Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
- Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?
- BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi
- Son dakika: Başkan Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Şehir hastanesi için metro müjdesi verdi |Video
- 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları