Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Türkiye Sigortalar Birliği tavsiye karar aldı
Türkiye Sigortalar Birliği'nden zorunlu trafik sigortasına ilişkin tavsiye karar aldı. TSB, zorunlu trafik sigortası poliçelerinde indirim ya da süre uzatımı tavsiyesinde bulunuldu.
Türkiye Sigortalar Birliği, zorunlu trafik sigortasına ilişkin tavsiye kararı aldı. Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamada, birliğin, üyeleriyle birlikte koronavirüs küresel salgınının getirdiği riskleri ve etkilerini yakından takip ettiği, üzerine düşen sorumluluklar doğrultusunda gerekli adımları atmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sektörel açıdan yeni iş ve yenilemelerde yaşanan daralma ve başta yedek parça ve yargılama giderleri olmak üzere maliyetlerde artış temayülüne rağmen birlik yönetim kurulumuz, sigortalılarımıza yönelik aksiyonlar konusunu görüşmüş ve daha önce almış olduğumuz tavsiye kararlarına ilave olarak Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) Sigortalarında ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortalarında, uygulama yöntemi şirketlerimizin insiyatiflerinde olmak üzere, öncelikle yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerimizin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamaları tavsiye etmiştir."
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