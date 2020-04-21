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Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Türkiye Sigortalar Birliği tavsiye karar aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! TAVSİYE KARAR ALINDI

'nden zorunlu trafik sigortasına ilişkin tavsiye karar aldı. TSB, zorunlu trafik sigortası poliçelerinde indirim ya da süre uzatımı tavsiyesinde bulunuldu.

, zorunlu trafik sigortasına ilişkin tavsiye kararı aldı. Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamada, birliğin, üyeleriyle birlikte koronavirüs küresel salgınının getirdiği riskleri ve etkilerini yakından takip ettiği, üzerine düşen sorumluluklar doğrultusunda gerekli adımları atmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sektörel açıdan yeni iş ve yenilemelerde yaşanan daralma ve başta yedek parça ve yargılama giderleri olmak üzere maliyetlerde artış temayülüne rağmen birlik yönetim kurulumuz, sigortalılarımıza yönelik aksiyonlar konusunu görüşmüş ve daha önce almış olduğumuz tavsiye kararlarına ilave olarak Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) Sigortalarında ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortalarında, uygulama yöntemi şirketlerimizin insiyatiflerinde olmak üzere, öncelikle yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerimizin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamaları tavsiye etmiştir."

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim yaptılar SON DAKİKA: ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! BÜYÜK İNDİRİM YAPTILAR
Son dakika: Araç sahipleri dikkat: Benzine bir indirim daha geldi! Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak SON DAKİKA: ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT: BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA GELDİ! BU GECE YARISI POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

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