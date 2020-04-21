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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı madencilik sektöründe yönelik korona virüs tedbirlerini açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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BAKANLIK DUYURDU: 30 EYLÜL TARİHİNE KADAR UZATILDI

, korona virüs salgını süresince sektörünün korunması ve desteklenmesi amacıyla alınan tedbirleri açıkladı. Buna göre madencilerin Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken inceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu, işletme projesi gibi beyanları ertelenerek 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, madenciliğin sahip olduğu yüksek katma değer ve kapasitesiyle üreten ve üreterek büyüyen Türkiye'nin lokomotif sektörlerden biri olduğu belirtilerek, korona virüs salgını süresince yerli üretimin desteklenmesi ve istihdamın korunması amacıyla sektörüne yönelik özel tedbirler alındığı ifade edildi.


Madenciliğin enerji, imalat ve inşaat sektörleri başta olmak üzere pek çok sektöre ham madde tedarik eden stratejik bir sektör olduğu kaydedilen açıklamada, korona virüs salgını süresince madencilik sektörünün korunması ve desteklenmesinin diğer sektörlerdeki üretimin devamı adına da
önemli bir rol üstlendiğine işaret edildi.

O SÜRE 30 EYLÜL 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Bu kapsamda madencilik sektörüne yönelik tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, "Madencilerin Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken inceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu, işletme projesi gibi beyanları ertelenerek 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Mali yükümlülüklerden devlet hakkı ve ruhsat bedellerinin ödeme süreleri 28 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi. 24 Ocak 2020 tarihinde ve illerinde meydana gelen depremden dolayı bu iller kapsamında doğrudan etkilenen ruhsat sahipleri ve rödovansçıların da vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanları da 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca yapmaları gereken devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemeleri de 28 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı" denildi.

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