Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim yaptılar
Son dakika haberine göre Eve kapanan Türkiye trafik ve kasko sigortasını yaptırmayı askıya alınca şirketler hem trafik sigortasında hem kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirimler yapmaya başladı.
Mart ortasında Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs sektörleri çeşitli açılardan etkilemeye devam ediyor. COVID-19'un tedavi masraflarını üstlenen sigorta sektörü de havayolları, konaklama, perakende kadar olmasa da özellikle trafik ve kasko sigortasının nisanda yüzde 20 ile 40 arasında daralma sigortacıları fiyat rekabetine itti. Zorunlu olmasına rağmen sadece nisan ayında 380 bin kadar aracın trafik sigortasını yenilemediği hesaplandı. Bunun nedeni ise hem ekonomik kaygılar hem de aracını trafiğe çıkarmayan insanların herhangi bir risk ile karşılaşmayacağını düşünmesi.
YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİMLER
Habertürk'te yer alan habere göre eve kapanan Türkiye trafik ve kasko sigortasını yaptırmayı askıya alınca şirketler hem trafik sigortasında hem kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirimler yapmaya başladı. Daha önce yüzde 10 indirim yaptığı bilinen şirketlerin de yeniden yüzde 30'a varan indirimler yapması nedeniyle bir kaç şirkette indirim oranı daha da fazla olabiliyor. Böylece devletin belirlediği ve ayda yüzde 1,5 artan trafik sigortası prim tavanlarının yüzde 30 altında trafik sigortası poliçesi satılmaya başlandı. Benzer durum kasko sigortası için de geçerli. Otomobilleri garajlarında veya evlerinin önünde duran vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ve hafta için uygulanan kısmi yasak ile güvenlik açısından da sakınca görmediği için biten kasko sigortalarını yeniden yaptırmıyor. Bu durumu gören sigorta şirketleri ise fiyat indirerek vatandaşın sigortalı kalmasını sağlamaya çalışıyor. Şirketler ayrıca ödemelerin 1 ay geç başlamasını da sağlıyor.
CEZA OLMAMASI DA ETKİLİ
Özellikle zorunlu olan trafik sigortası yaptırılmaması halinde uygulanan ceza (sürprim) uygulamasının kalkmış olması nedeniyle araç kullanmayacak olan sürücüler trafik sigortasını yenilemek yerine beklemeyi tercih ediyor. Şirketlerin fiyat indirimlerinin yanı sıra acente komisyon oranları ile de rekabete girdiğini anlatan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, "İnsanlar araçları evlerinin önlerinde durduğu için bir risk görmedikleri için trafik ve kasko sigortası yaptırmıyor. Şirketler özellikle acenteler üzerinden rekabete başladı" dedi.
AYLIK ARTIŞLAR SON BULACAK
Zorunlu trafik sigortasında yasa gereği her ay yüzde 1.5 artan trafik sigortası tavan fiyatlarının artık artırılmaması gündemde. Sigorta sektör temsilcilerinin konu ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı ile görüştüğü belirtiliyor. Sağlık sigortasında da COVID-19'un kapsama alınmasına rağmen yine hafif gerileyen sigortalı sayısı nedeniyle fiyat artışına gidemeyen sigorta şirketlerinin ekonomik kayıplarını önlemek için önümüzdeki günlerde daha fazla fiyat kırabileceği belirtiliyor. Ancak şimdilik kaza sayının azalması ile hasar ödemelerinde düşüş beklense de sigorta poliçelerinin yıllık yapılması nedeniyle ekonomik aktivite normale döndüğünde önceki dönem ile benzer hasarlar ile karşılaştığında büyük zararlar yazabileceği tahmin ediliyor. Diğer taraftan kaza sayısının azalmasına rağmen ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının artıyor olması sigortacıları kara kara düşündürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Yastık altından tonlarca altın çıktı
- Mehmet Görmez'in acı günü! Annesi koronaya yenik düştü
- Sert çakıldı! 20 yılın en düşük seviyesinde
- İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Hemen kontrol edin
- Başkan Erdoğan talimat vermişti! Son hali görüntülendi
- Memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Türkiye ile Kazakistan arasında önemli anlaşma
- Hangi emekli ne kadar zam alacak?
- THY'den dev tahliye operasyonu!
- BDDK'dan bankalarla ilgili önemli karar!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet açıklamaları: Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi?
- Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- İSKİ son dakika: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Nisan su kesintisi arıza listesi
- En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?
- Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1.000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
- Son dakika: Libya hükümet kuvvetleri Terhune kentini ele geçirmek için 7 cephede ilerliyor
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?