20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Benzinde indirim | İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı ne kadar?

Son dakika: Benzinde indirim | İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı ne kadar?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2020
ABONE OL
ARAÇ SAHİPLERİNE İNDİRİM HABERİ

Son dakika haberine göre; Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidilecek. Buna göre başkent 'da ortalama 5,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,34 lira olacak. Benzinin litresi 'da 5,25 liradan 5,20 liraya, 'de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak.

BENZİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Buna göre başkent 'da ortalama 5,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,34 lira olacak. Benzinin litresi 'da 5,25 liradan 5,20 liraya, 'de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA