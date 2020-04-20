Son dakika: Benzinde indirim | İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı ne kadar?
Son dakika haberine göre; Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidilecek. Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,25 liradan 5,20 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak.
BENZİN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,25 liradan 5,20 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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