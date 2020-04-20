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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Esnaf Destek Paketi" paylaşımı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ESNAF DESTEK PAKETİ PAYLAŞIMI

, Twitter'dan Kovid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan kapsamında 'ın hayata geçirdiği "" ile ilgili bir video paylaştı.

, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan kapsamında 'ın hayata geçirdiği "" ile ilgili bir video paylaştı.

Bakan Albayrak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

'in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Esnaf Destek Paketi paylaşımı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN "ESNAF DESTEK PAKETİ" PAYLAŞIMI

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