Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Esnaf Destek Paketi" paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Kovid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir video paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir video paylaştı.
Bakan Albayrak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Ecevit Bey'in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.
Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 20, 2020
Ecevit Bey'in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/r3YsOdxfB2
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