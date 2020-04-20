Son dakika: Brent petrolün varil fiyatları sert çakıldı! 20 yılın en düşük seviyesinde
Son dakika haberine göre Petrolde arz fazlası olacağı endişeleriyle, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün vadeli varil fiyatı 20 yılın en düşük düzeyini görürken, dolardaki güçlenmeye bağlı olarak altın fiyatları da yaklaşık bir haftadan fazla dönemin kazanımlarını geri verdi.
ABD'nin birçok petrol depolama bölgesinde kapasitelerin dolmakta olduğuna ilişkin verilere bağlı olarak ABD hafif petrolünün Mayıs vadeli fiyatı 15.01 doları gördükten sonra 17.57 dolara toparlandı. Brent petrolün Haziran vadeli varil fiyatı da 27.27 doları gördü.
Spot piyasalarda ise, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 2.93 düşüşle 30.78 dolara, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 7.47 düşüşle 23.42 dolara geriledi.
PETROLDE DÜŞÜK TALEP VE ARZ FAZLASI OLUŞTU
Petrol piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, "Suudi Arabistan ve Rusyanın başı çektiği fiyat savaşları, 2020 yılı için küresel ekonominin küçülmesi öngörüleri ile birlikte, dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs salgınının da etkisiyle petrolde düşük talep ve arz fazlası oluştu" dedi ve ekledi:
"Fiyatlar 30 doların altında seyrediyor. Kısa dönemde ucuz petrole devam edeceğiz. Ay sonundan sonra daha da ucuz petrol göreceğiz Petrol fiyatlarını artık sadece talep, üretim gibi parametreler değil ülkelerin stok durumları da belirleyici olacak. Ve düşükten stoklanmış demek, bizim öngörümüze göre en az 3 yıl daha ucuz petrol demektir. Bu durum, mal ve ürün piyasasında, taşımacılık maliyetlerini de olumlu etkileyecektir."
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.11 düşüşle 15.17 dolar,
- altın, yüzde 0.32 düşüşle 1,677.75 dolar,
- bakır, yüzde 3.16 artışla 5,191.50 dolar,
- platin, yüzde 0.56 artışla 781.49 dolar,
- paladyum yüzde 2.19 artışla 2,208.96 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 375 liraya, çeyrek altın 618 liraya, Cumhuriyet altını da 2,469 liraya geriledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- 1.000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
- Rusya’da 4 bin 268 yeni koronavirüs vakası
- Memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Türkiye ile Kazakistan arasında önemli anlaşma
- Bakan duyurdu: Ödemeler bugün başladı
- THY'den dev tahliye operasyonu!
- BOREL alırken dikkat! İki bakanlık harekete geçti
- Merkez Bankası Başkanı'ndan flaş açıklamalar
- Hangi emekli ne kadar zam alacak?
- Bakan Selçuk: 270 bine yakın firma başvurdu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?
- Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1.000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
- Son dakika: Libya hükümet kuvvetleri Terhune kentini ele geçirmek için 7 cephede ilerliyor
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?
- Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?
- Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?