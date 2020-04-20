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FLO'dan Milli Daynışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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FLO'DAN 3 MİLYON LİRALIK DESTEK!

Başkan 'ın başlattığı 'na destek yağıyor. , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarına toplamda 2 milyon lira değerinde 40 bin çift ayakkabıyı ulaştırdı ve 'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na da 1 milyon TL’de bağışta bulundu.

'dan yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik "hastanede kullanılan ayakkabıların hastane dışına çıkartılmaması" tavsiyesinden hareketle, ilk etapta 15 bin çift ayakkabıyı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlık çalışanlarına ulaştırıldığı ve 25 bin çift ayakkabı daha göndererek toplamda 2 milyon lira değerinde 40 bin çift ayakkabının bağışlandığı belirtildi.

Ayakkabı bağışına ek olarak, 'na da 1 milyon TL bağışta bulunan şirket, ayni ve nakdi olarak toplam 3 milyon TL'lik bir bağış gerçekleştirdi.

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