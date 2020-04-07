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Hektaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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HEKTAŞ'TAN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA 1 MİLYON LİRA DESTEK

, yeni tip koronavirusle (Kovid-19) mücadele amacıyla başlatılan 'na 1 milyon lira destek verdi.

'tan yapılan açıklamada dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" 'na 1 milyon liralık destek verildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip tarım sektörünün önemli paydaşlarından biri olmanın bilinci ile gıda temininin sürdürülebilirliğinin sağlanması hususunda üstümüze düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu zor dönemde, birlik ve beraberlik ruhu ile dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu zor zamanda da daima olduğu gibi milletimizin yanındayız."

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