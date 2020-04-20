İstanbul Valisi Yerlikaya: İkinci destek ödemelerine başladık
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında ikinci faz destek ödemelerine başlandığını ve 114 bin 313 kişiye bin lira nakit sosyal yardımı evlerinde teslim edileceğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci faz destek ödemelerinin başladığını açıkladı.
"EVLERE TESLİM EDİLECEK"
Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında; "İkinci Faz Destek Ödemeleri"ne başladık. 114.313 vatandaşımıza 1.000 TL nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı
"EVİNİZDE OLUNUZ"
Yerlikaya, "PTT bugün 42.241 yarın da 72.072 eve gidecek. Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz." sözlerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?
- FLO'dan 3 milyon liralık destek!
- Araç sahiplerine indirim haberi
- Merkez Bankası faiz düşürecek mi?
- THY'nin dev operasyonu başladı! İşte İlk tahliye...
- Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- Japonya'nın ihracatında büyük daralma
- Selçuk Bayraktar tarihi süreci anlattı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehir dışına özel araçla yokculuk ne zaman başlayacak?
- Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
- Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?
- BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi
- Son dakika: Başkan Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Şehir hastanesi için metro müjdesi verdi |Video
- 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları
- Diyanet açıklamaları: Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi?
- Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- İSKİ son dakika: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Nisan su kesintisi arıza listesi
- En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?