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İstanbul Valisi Yerlikaya: İkinci destek ödemelerine başladık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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kapsamında ikinci faz destek ödemelerine başlandığını ve 114 bin 313 kişiye bin lira nakit evlerinde teslim edileceğini açıkladı.

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci faz destek ödemelerinin başladığını açıkladı.

"EVLERE TESLİM EDİLECEK"

'nın paylaşımında, " kapsamında; "İkinci Faz Destek Ödemeleri"ne başladık. 114.313 vatandaşımıza 1.000 TL nakit evinde teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı

"EVİNİZDE OLUNUZ"

Yerlikaya, "PTT bugün 42.241 yarın da 72.072 eve gidecek. Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz." sözlerine yer verdi.

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