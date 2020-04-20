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A Para'ya katılan uzman isim değerlendirdi! Merkez Bankası faiz düşürecek mi?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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MERKEZ BANKASI FAİZ DÜŞÜRECEK Mİ?

Küresel piyasalarda, geçen hafta ülkelerin koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri gevşetmeye başlaması ile pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), yurt içinde Cumhuriyet 'nın () faiz kararı takip edilecek. A Para canlı yayınına katılan Ekonomist Soner Kuru, piyasaların Merkez Bankası'na dair beklentilerini değerlendirdi.

Piyasalar 'ndan yeni bir faiz indirimi daha bekliyor... A Para canlı yayınına katılan Ekonomist Soner Kuru, piyasaların Merkez Bankası'na dair beklentilerini değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın Temmuz itibarıyla faizleri düşürme eğilimine girdiğini kaydeden kuru, "Piyasalar Merkez Bankasi'ndan 0,25 ila 0,50 bandında bir faiz indirimi daha bekliyor" dedi.

A Para'ya katılan uzman isim değerlendirdi! Merkez Bankası faiz düşürecek mi? A PARA'YA KATILAN UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ! MERKEZ BANKASI FAİZ DÜŞÜRECEK Mİ?

İşte Kuru'nun canlı yayındaki açıklamaları;

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü küresel piyasalardaki alıcılı seyre paralel yüzde 2,01 değer kazanarak 98.179,82 puandan kapandı. Dolar/TL ise cuma günü 6,9550 seviyesine kadar yükselmesinin ardından yeni haftaya 6,9310 seviyelerinden başladı.

TCMB BAŞKANI MURAT UYSAL'IN AÇIKLAMASI

Başkanı Murat Uysal, dün yaptığı açıklamada, salgın hastalığın küresel ekonomi ve ekonomisi üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Merkez bankalarıyla mevcut iş birliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis etmek amaçlı görüşmeler de yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () da aktif rasyosu hesaplamasında değişikliğe giderken, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yeni düzenleme ile bankaların kaynaklarını daha verimli kullanacağını, reel sektörün ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebileceğini söyledi.

Analistler, TCMB'nin swap anlaşması yapması durumunda döviz likiditesinin artacağını ve kurlar üzerindeki baskının hafifleyebileceğini, BDDK'nın hamlelerinin ise finansmana erişim açısından güven verdiğini belirterek, tüm bunların piyasaları destekleyici etki yapabileceğini söyledi.

Bu hafta, yurt içinde çarşamba günkü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının, yurt dışında ise dünya genelinde perşembe günü açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Türkiye salgın dönemini en az hasarla atlatabilecek durumda SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI BAŞKANI MURAT UYSAL: TÜRKİYE SALGIN DÖNEMİNİ EN AZ HASARLA ATLATABİLECEK DURUMDA
Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Yüzde 5'ten yüzde 10'a yükselttik SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA: YÜZDE 5'TEN YÜZDE 10'A YÜKSELTTİK
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