A Para'ya katılan uzman isim değerlendirdi! Merkez Bankası faiz düşürecek mi?

Küresel piyasalarda, geçen hafta ülkelerin koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri gevşetmeye başlaması ile pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek. A Para canlı yayınına katılan Ekonomist Soner Kuru, piyasaların Merkez Bankası'na dair beklentilerini değerlendirdi.

Piyasalar Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi daha bekliyor... A Para canlı yayınına katılan Ekonomist Soner Kuru, piyasaların Merkez Bankası'na dair beklentilerini değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın Temmuz itibarıyla faizleri düşürme eğilimine girdiğini kaydeden kuru, "Piyasalar Merkez Bankasi'ndan 0,25 ila 0,50 bandında bir faiz indirimi daha bekliyor" dedi.

İşte Kuru'nun canlı yayındaki açıklamaları;

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü küresel piyasalardaki alıcılı seyre paralel yüzde 2,01 değer kazanarak 98.179,82 puandan kapandı. Dolar/TL ise cuma günü 6,9550 seviyesine kadar yükselmesinin ardından yeni haftaya 6,9310 seviyelerinden başladı.

TCMB BAŞKANI MURAT UYSAL'IN AÇIKLAMASI

TCMB Başkanı Murat Uysal, dün yaptığı açıklamada, salgın hastalığın küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Merkez bankalarıyla mevcut iş birliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis etmek amaçlı görüşmeler de yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da aktif rasyosu hesaplamasında değişikliğe giderken, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yeni düzenleme ile bankaların kaynaklarını daha verimli kullanacağını, reel sektörün ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebileceğini söyledi.

Analistler, TCMB'nin swap anlaşması yapması durumunda döviz likiditesinin artacağını ve kurlar üzerindeki baskının hafifleyebileceğini, BDDK'nın hamlelerinin ise finansmana erişim açısından güven verdiğini belirterek, tüm bunların piyasaları destekleyici etki yapabileceğini söyledi.

Bu hafta, yurt içinde çarşamba günkü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının, yurt dışında ise dünya genelinde perşembe günü açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.