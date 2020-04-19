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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Türkiye salgın dönemini en az hasarla atlatabilecek durumda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberi... Başkanı , "Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz." dedi. Öte yandan enflasyon için de mesaj veren Uysal, "Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Başkan Uysal, "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda" şeklinde konuştu.

Başkanı , "Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz." dedi. Öte yandan enflasyon için de mesaj veren Uysal, "Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın açıklamaları şöyle;

Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğumuz adımlar zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir.

Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda.

Elimizde son derece geniş ve esnek bir araç seti var.

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