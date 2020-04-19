Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal: Türkiye salgın dönemini en az hasarla atlatabilecek durumda

Son dakika haberi... TCMB Başkanı Murat Uysal, "Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz." dedi. Öte yandan enflasyon için de mesaj veren Uysal, "Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Başkan Uysal, "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda" şeklinde konuştu.

TCMB Başkanı Murat Uysal, "Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz." dedi. Öte yandan enflasyon için de mesaj veren Uysal, "Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.



Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın açıklamaları şöyle;



Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğumuz adımlar zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir.

Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda.



Elimizde son derece geniş ve esnek bir araç seti var.