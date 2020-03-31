Resmi Gazetede yayımlandı: EPDK kayıp enerji satış tarifesini yeniledi! 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), dağıtım ve tedarik şirketlerine aktif elektrik enerjisi toptan satış tarifesi kapsamında, kayıp enerji satış tarifesini yeniden belirledi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Elektrik Üretim AŞ tarafından uygulanacak tarifeye göre, dağıtım şirketlerine kayıp enerji satışları ile tedarik şirketlerine yapılan satışlarda elektriğin kilowatsaati 23.8311 kuruş olarak belirlendi.
Genel aydınlatma kapsamında yapılacak satışlarda ise fiyat, kilowatsaati 27.9900 kuruş olarak uygulanacak.
Yeni tarifeler 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.
Aynı gazetede, serbest olmayan tüketiciler için 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere uygulanacak tarife tabloları da yer alıyor.
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