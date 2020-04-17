Son dakika haberi... Dolardaki yükseliş kalıcı olur mu? Altın yükselir mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı
Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgını ülkelerin ekonomilerini de sert bir şekilde etkiledi. ABD'deki ekonomik gelişmeler ne durumda? Dolardaki yükseliş kalıcı olur mu? Altının yükselir mi? Covid-19 salgının ekonomik sonuçları ne olacak? Ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı.
Koronavirüs (Covid-19) salgını ülkelerin ekonomilerini de sert bir şekilde etkiledi. ABD'deki ekonomik gelişmeler ne durumda? Dolardaki yükseliş kalıcı olur mu? Altının yükselir mi? Covid-19 salgının ekonomik sonuçları ne olacak? Ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı.
TRUMP'IN TEK İSTEĞİ...
Paksoy'un açıklamalarından satır başları;
ABD'de bu iş en üst seviyede yaşanıyor. Avrupa merkezi olmuştu pandeminin ama sonrasında ABD uzanınca iş boyut değiştirdi ve Trump'un tek isteği var bir an önce yaşamı kademe kademe normalleştirmek. Çünkü 2020 onun için çok önemli bir yıl Kasım ayında ertelenmezse seçime gidiyor. Bu seçime giderken Amerikan ekonomisindeki daralmanın daha da derinleşmesi borsaların düşmeye devam etmesi ekonomik dengelerin ekonomik aktivitenin bozulması kesinlikle işine gelmeyecek. Tabi muhakkak Beyaz Saray işin insani boyutunu da göz önüne alıyordur ama işin asıl boyutunda biraz seçim efekti var ve hızlandırmak istiyor. Umarım da haklı çıkar. Dünya için de iyi senaryo bu işin Nisan Mayıs gibi tepe yapıp sonra kademe kademe normalleşmeye geçmek.
PİYASALAR NE DURUMDA?
Borsalar coştu. Zaten tepkideydi. Coştu diyorum yanlış anlaşılmasın henüz tepki içinde ABD borsaları ve bütün global borsalar. Kalıcı iyileşme ve kalıcı yukarı yönlü hareket için daha çok zaman var. Çünkü virüsün tepe yapmasını görmek lazım. Dolar endeksi hala 100'ün üzerinde. Madem kademeli açılıyorsa ve bu kadar para basılmışsa arz-talep temel varsayımıyla dolar endeksinin aşağı yönde gelmesi lazım. Yani global ölçekte dolarizasyon baskısının azalması lazım ki biz normalleşmenin gelişmiş ve gelişen piyasalarda da kademeli bir şekilde devreye girebileceğini varsayalım. Şimdilik piyasalar yarı negatif adına da temkinli iyimserlik diyelim.
ALTINDAKİ YÜKSELİŞ?
Altın iki senelik perspektifte söylüyoruz güvenli liman olarak her zaman portföylerde olmalı. Virüs olmadan da gerçekleştiriyordu ama virüs etkisi altını ekstra kuvvetlendirdi. Şimdi bir miktar gevşeme var bu da normal. Gerileme devam etse de rotasyon belli.
DOLARDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?
Sebeplerinden çıkalım yola… Dolar endeksi yüksek. Dolar endeksinin 100 olduğu bir yerde herkes dolar baskısı yiyor. Dolar - TL tarafında yukarı yönlü 6.85'i geçilmesiyle 6.97 bandına bizi getirmiş durumda. Bizim daha önce gördüğümüz 7.21'ler var 2018'de yaşadığımız kur şokunda. Oraya doğru potansiyel olacaktır. Arada bir makas var. Diğer gelişen ülkelerin kurları çok daha fazla etkilendiği için. Ama virüs tepe yaptıkça bu açılma haberleri realize olmaya başladıkça. İşler hasar tespitinden sonra Normalleşme etkisi gösterdikçe ve en önemlisi dolar endeksi artık 100'lerin üzerinde kuvvet kazanması değil de 98-93 bandına geri çekilmesi gündeme geldikçe dolar TL'de de aşağı yönlü sert geri dönüşler yaşanabilir. Bu konuda uyarıcı olalım.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- THY’nin rakiplerine göre şansı yüksek
- Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor?
- Emekli maaşı ne zaman ödenecek?
- Dolarda son durum
- İki şoku birden yaşayan bölgeye sıkı yardım
- Altın alacakları uzman isim canlı yayında uyardı
- Bakan duyurdu! 360 milyon TL'ye yakın kaynak aktarılacak
- Bakan duyurdu: 18.00'den sonra hesaplarda olacak
- EPDK yetkiyi verdi! Pandemi hastaneleri için önemli karar
- Türkiye’nin gözdesi başarısını sürdürdü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?
- Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?
- Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!
- Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri
- Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları
- Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
- Cuma mesajları 2020: En şık resimli cuma mesajları burada! İşte hadisli, dualı, duygusal cuma mesajları...
- BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
- Son dakika: Aydın'da korkutan deprem! Denizli'de de hissedildi! 17 Nisan son depremler
- BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...
- Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?