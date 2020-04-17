Son dakika: Dolar ve altın alacakları uzman isim canlı yayında uyardı! 17 Nisan Cuma dolar ve altın fiyatlarında son durum |Video

Son dakika haberi; 17 Nisan Cuma günü dolar ve altın fiyatlarında son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dolar ve altındaki yükseliş ve düşüşlerin birbirlerini tetiklediğine dikkati çekti. Altında alış-satış arasındaki marja dikkati çeken Erdem, yatırımcıları canlı yayında uyardı. Erdem, altın alırken kısa vade değil uzun vadeli düşünmenin faydalı olacağını ifade etti.

Son dakika haberi; 17 Nisan Cuma günü dolar ve altın fiyatlarında son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dolar ve altındaki yükseliş ve düşüşlerin birbirlerini tetiklediğine dikkati çekti. Altında alış-satış arasındaki marja dikkati çeken Erdem, yatırımcıları canlı yayında uyardı. Erdem, altın alırken kısa vade değil uzun vadeli düşünmenin faydalı olacağını ifade etti.

17 NİSAN CUMA DOLAR/TL NE KADAR OLDU? CANLI TAKİP

17 NİSAN CUMA GRAM VE ÇEYREN ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?