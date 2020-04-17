HaberlerGaleriDolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları
Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları
Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bu hafta 6.82 liradan 6.91'e yükselen dolar kuru, 17 Nisan'a da 6,9100 liradan başladı .Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 6,9587 ile 14 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,9410'dan tamamladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Nisan güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...