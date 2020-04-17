17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları

Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bu hafta 6.82 liradan 6.91'e yükselen dolar kuru, 17 Nisan'a da 6,9100 liradan başladı .Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 6,9587 ile 14 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,9410'dan tamamladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Nisan güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Son dakika: Dolar ve altın alacakları uzman isim canlı yayında uyardı! 17 Nisan Cuma dolar ve altın fiyatlarında son durum |Video SON DAKİKA: DOLAR VE ALTIN ALACAKLARI UZMAN İSİM CANLI YAYINDA UYARDI! 17 NİSAN CUMA DOLAR VE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM |VİDEO

Giriş Tarihi: 17.04.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 11:11
  • 1
  • 17
Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları

Son dakika... Euro ve dolar ne kadar oldu? Güne düşüşle başlayan dolar/TL yatay seyrini sürdürüyor. Koronavirüse ilişkin haber akışının etkili olduğu döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade ederek, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini vurguluyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Nisan güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

  • 2
  • 17
Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İşte güncel döviz kurları:

  • 3
  • 17
Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları

Analistler, Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde Merkez Bankası nisan ayı beklenti anketi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve inşaat üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

  • 4
  • 17
Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları

YURT İÇİ PİYASALAR TCMB BEKLENTİ ANKETİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Avro Bölgesi enflasyon verisi, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı beklenti anketi takip edilecek.

  • 5
  • 17
Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,8 gerilerken, söz konusu oran, Çin hükümetinin 1992'den bu yana yayımladığı resmi büyüme rakamları arasında en kötü performansa işaret etti. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla da yüzde 9,8 daraldı. Çin'in büyüme verisine yönelik farklı kurumların gerçekleştirdiği piyasa beklentileri yüzde 6 ila 9 arasında değişse de bazı ekonomistler çift haneye varan daralmadan bahsediyordu.