Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları

Son dakika... Euro ve dolar ne kadar oldu? Güne düşüşle başlayan dolar/TL yatay seyrini sürdürüyor. Koronavirüse ilişkin haber akışının etkili olduğu döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade ederek, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini vurguluyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Nisan güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...