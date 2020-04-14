Son dakika: Bakan Varank açıkladı: Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız
Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Varank'ın açıklamasından öne çıkanlar:
30 MİLYON LİRA KATKI SUNACAK
Proje ekibimizin hazırladığı Türkiye Açık Kaynak Platformunun iki yıllık çalışmalarına kalkınma ajanslarımız 30 milyon lira katkı sunacak.
YAZILIM OKULLARI AÇACAĞIZ
Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız.
AÇIKLAMALAR İYİ NİYETLİ DEĞİL
Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil. Bu yönde yapılan açıklamalar bence iyi niyetli de değil.
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