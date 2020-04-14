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Son dakika: Bakan Varank açıkladı: Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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BAKAN VARANK AÇIKLADI: YAZILIM OKULLARI AÇACAĞIZ

Son dakika haberine göre Sanayi ve Varank, " kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve ile 'da yazılım okulları açacağız." dedi.

Sanayi ve Mustafa Varank, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Varank'ın açıklamasından öne çıkanlar:

30 MİLYON LİRA KATKI SUNACAK
Proje ekibimizin hazırladığı Türkiye Açık Kaynak Platformunun iki yıllık çalışmalarına kalkınma ajanslarımız 30 milyon lira katkı sunacak.

YAZILIM OKULLARI AÇACAĞIZ
kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve ile 'da yazılım okulları açacağız.

AÇIKLAMALAR İYİ NİYETLİ DEĞİL
Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil. Bu yönde yapılan açıklamalar bence iyi niyetli de değil.

Son dakika: Bakan Mustafa Varank duyurdu! Bosch'tan Türkiye'ye dev yatırım SON DAKİKA: BAKAN MUSTAFA VARANK DUYURDU! BOSCH'TAN TÜRKİYE'YE DEV YATIRIM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VARANK: TÜBİTAK STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMINI BAŞLATIYORUZ
Son dakika: Bakan Varank A Haber'de yerli solunum cihazının tarihini açıkladı SON DAKİKA: BAKAN VARANK A HABER'DE YERLİ SOLUNUM CİHAZININ TARİHİNİ AÇIKLADI

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