Son dakika: Bakan Varank açıkladı: Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Varank'ın açıklamasından öne çıkanlar:

30 MİLYON LİRA KATKI SUNACAK

Proje ekibimizin hazırladığı Türkiye Açık Kaynak Platformunun iki yıllık çalışmalarına kalkınma ajanslarımız 30 milyon lira katkı sunacak.

YAZILIM OKULLARI AÇACAĞIZ

Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız.

AÇIKLAMALAR İYİ NİYETLİ DEĞİL

Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil. Bu yönde yapılan açıklamalar bence iyi niyetli de değil.