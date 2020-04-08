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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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VARANK: COVİD-19'A KARŞI, AŞI VE İLAÇ GELİŞTİRMEK İÇİN...

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "’a karşı, ve dahil projelerinde çalışmak isteyenler için başlatıyoruz." dedi. Varank, "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Covid-19'a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz." dedi.

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz | Video SON DAKİKA: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VARANK: TÜBİTAK STAJYER ARAŞTIRMACI BURS PROGRAMINI BAŞLATIYORUZ | VİDEO



Vatank, Twitter mesajında lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar için başvuru linkini de paylaştı.

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ARAŞTIRMACILARA 6 BİN TL BURS

Öte yandan Bakan Varank, " Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz." açıklamasında bulundu.



TÜBİTAK'TAN AÇIKLAMA: COVID-19 İLE MÜCADELEYE GENÇLERİMİZİ DE DAHİL EDİYORUZ

Tübitak'ın sitesinden "Stajyer Araştırmacı Burs Programı"ndaki Ar-Ge projeleri hakkında yapılan açıklama şöyle;

Ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek; salgının toplumda yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla STAR - çağrıya açıyoruz.

COVID-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek veriyoruz.

Bu doğrultuda, ülkemizde COVID-19 ile mücadele eden yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerimizin ve doktora sonrası araştırmacıların programa başvurularını bekliyoruz.

"Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" dediğimiz bu dönemde, araştırmacılarımızın işbirliği yapma potansiyelini artırmayı amaçlayan çağrımıza başvurular 08.04.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

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