Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Covid-19’a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz." dedi. Varank, "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz." açıklamasında bulundu.
SON DAKİKA HABERİ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Covid-19'a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz." dedi.
Vatank, Twitter mesajında lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar için başvuru linkini de paylaştı.
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ARAŞTIRMACILARA 6 BİN TL BURS
Öte yandan Bakan Varank, "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz." açıklamasında bulundu.
TÜBİTAK'TAN AÇIKLAMA: COVID-19 İLE MÜCADELEYE GENÇLERİMİZİ DE DAHİL EDİYORUZ
Tübitak'ın sitesinden "Stajyer Araştırmacı Burs Programı"ndaki Ar-Ge projeleri hakkında yapılan açıklama şöyle;
Ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek; salgının toplumda yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla STAR - Stajyer Araştırmacı Burs Programını çağrıya açıyoruz.
COVID-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek veriyoruz.
Bu doğrultuda, ülkemizde COVID-19 ile mücadele eden yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerimizin ve doktora sonrası araştırmacıların programa başvurularını bekliyoruz.
"Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" dediğimiz bu dönemde, araştırmacılarımızın işbirliği yapma potansiyelini artırmayı amaçlayan çağrımıza başvurular 08.04.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.
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