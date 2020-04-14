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Tarım ve Orman Bakanlığından flaş karar! İkinci ucuz balık kampanyası başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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İKİNCİ UCUZ BALIK KAMPANYASI BAŞLIYOR

Kampanya, Türk somonu için 15-17 Nisan'da yürütülecek - ve , bütün somon balığının azami 31,90 lira, dilimlenmiş somon balığının ise azami 39,90 liradan satışa sunulması için tavsiye kararı aldı.

ve öncülüğünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlıklı beslenmek için başlatılan balık tüketim kampanyasının ikincisi yarın Türk somonu ile devam edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenilmesi gerekiyor. Bu kapsamda balık, sahip olduğu vitamin, mineral ve omega-3 gibi besin ögeleriyle öne çıkıyor.

Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan'da "Evde Hayat, Sofrada Balık" sloganıyla kampanya başlatılmıştı. Çipura ve levrek balıklarının neredeyse maliyetine satıldığı ilk kampanya, halk tarafından yoğun ilgi görmüş ve iki gün daha uzatılmıştı.

BAKANLIKTAN FİYAT İÇİN TAVSİYE KARARI
Üretici ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ikinci balık tüketim kampanyasının başlatılması kararı alındı. İkinci kampanya, üretici birlikleri ve perakende satıcılar tarafından 15-17 Nisan'da uygulanacak. Bu kampanya, tatlı sularda yumurtadan çıkıp belli büyüklüğe gelince 'e taşınarak ağ kafes tesislerinde deniz ortamında büyütülen ve 3 kilogramın üzerine çıkarak dünyada marka olmaya başlayan Türk somonunda yapılacak.

Bakanlık tarafından, kampanya kapsamında içi temizlenmiş bütün somon balığının azami 31,90 lira, dilimlenmiş somon balığının ise azami 39,90 liraya satışa sunulması yönünde tavsiye kararı alındı.

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