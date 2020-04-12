Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklama: Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konular ve Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." dedi. Albayrak mesajında "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firmanın, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulunduğunu ve bunlardan 700 bininin onaylandığını belirterek, "Bu ödenekten yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." dedi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında devreye alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adımlarının geldiği noktayı değerlendirdi.Bu süreçte dar gelirli vatandaşları desteklemek amacıyla nakdi yardımların uygulamaya alındığını anımsatan Albayrak, 2,1 milyon aile için başlatılan bu yardımların 4,4 milyon aileye çıkarıldığını belirtti.

Albayrak, vatandaşların işlerini kaybetmemesinin öncelikleri olduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçmeyi yasayla güvence altına alıyoruz. İşleri duran ya da azalan işletmelerimizde çalışan vatandaşlarımız için kısa çalışma ödeneğimiz devrede. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da maaş desteği vereceğiz. Bu kapsamda aylık 1170 lira maaş desteğini de sağlayacağız. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu, 700 bini onaylandı."

FİNANSMAN DESTEKLERİ HIZ KESMİYOR

Albayrak, KOBİ ve sanayicilere sunulan finansman desteklerinin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, "25 bin liralık esnaf destek finansmanına bugüne kadar yaklaşık 290 bin 35 esnafımız başvurdu, 163 bin 450 bin esnafımızın süreci tamamlandı, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnafımız da 25 bin lira limitli Paraf Ticari Kart'a başvuruda bulundu. Yaklaşık 66 bin 910 esnafımıza kartları tahsis edildi. Bu kapsamda da 1,5 milyar liranın üzerinde bir destek devreye alınmış oldu." ifadelerini kullandı.

Bireysel destek paketine de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşın başvurduğunu aktaran Albayrak, cuma günü itibarıyla tahsislerin başladığını ve 250 binden fazla vatandaşa 1,5 milyar liranın üzerinde tahsisin gerçekleştiğini kaydetti.

Albayrak, kamu bankaları ve Kredi Garanti Fonu (KGF) çalışanlarının hafta sonları dahil yoğun bir çaba sergileyerek bu süreçleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalıştığını bildirdi.

KGF destekli İş'e Devam finansmanı için cuma günü itibarıyla 66 bin 171 firmanın başvuru yaptığını anlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"34 bin 858 firmamızın süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon liralık bir finansman tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu. Tahsis edilen ve kullandırılan meblağların da yüzde 75'i KOBİ'lerimiz için oldu. Özellikle KGF destekli bu finansman kapsamında süreçleri yakından takip ediyoruz."

ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI

Albayrak, tüm kamu bankaları çalışanlarının 7/24 esasına dayalı büyük bir gayretle bu talepleri takip ettiğini, bu bankaların kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon lira tutarındaki kredi borcunu ve 795 bin vatandaşın da konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için toplam 40,6 milyar liralık borcunu ötelediğini hatırlattı.

Bakan Albayrak, Halkbank'ın da 374 bin 674 esnafın kullanmış olduğu kredilerde, 3 ayda vadesi gelecek 3,5 milyar lira tutarındaki taksitlerini faizsiz olarak ertelediğini dile getirerek, "Kamu bankaları tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında dururken, özel bankaların tavrı bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde özel bankalarımızı da bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 ile ekonomik mücadele kapsamında küresel finans kuruluşları ve uluslararası organizasyonlarla da düzenli görüştüklerini anlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"G-20 başta olmak üzere tüm platformlarda ülkeler dayanışma ihtiyacını net olarak vurguluyor. Türkiye olarak biz de bu kapsamda küresel ticaretin devamını sağlamak için ülkeler arasında farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum veya ülkeyle farklı gündemde görüşmemiz ya da talebimiz olmamıştır."

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Albayrak, Türkiye olarak bu süreçte ekonomik ve sosyal etkileri en aza indirecek, herkesi kapsayacak bir program uyguladıklarını, gerektiğinde ilave tedbirler almaya da hazır olduklarını belirtti.

Albayrak, Türkiye'nin dünyada bu badirenin üstesinden gelmek için gerekli sağlık altyapısı ve ekonomik kapasiteye sahip olduğunu sözlerine ekledi.