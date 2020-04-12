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Spot piyasada elektrik fiyatları değişti! İşte en güncel rakamlar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.04.2020
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SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI DEĞİŞTİ

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 52 kuruş, en düşük 41 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 745,7 artarak 84 milyon 827 bin 195 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 331 lira 52 kuruş, en düşük saat 06.00'da 41 lira 42 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 197 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 201 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 204 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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