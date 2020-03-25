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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Ar-Ge tamam! Seri üretimine başlıyoruz...

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAKAN DUYURDU: AR-GE TAMAM! SERİ ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ...

ve , " çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının başlıyoruz." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bor katkılı el dezenfektanının başlanacağını duyurdu.
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Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kovid-19 önlemleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için atılan adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiklerini belirtti.



"AR-GE TAMAM! SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR"

Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

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