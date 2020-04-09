Son dakika: Corona virüs fırsatçıları şimdi yandı! Torba yasaya eklendi
Son dakika haberine göre Stokçuluk ve fahiş fiyat artışları Türk Ceza Kanunu'nda yasak olmasına ve bu yönde cezalar kesilmesine rağmen torba kanunda bu iki eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini belirten yeni düzenlemeler torba kanuna girdi. Stokçulukla ilgili olarak kanunda şu ifadeler yer aldı: Piyasanın olağan akışını bozarak piyasa aksaklıklarına sebep olan ve kamunun genel menfaatine uygun olmayan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlere yönelik idari ve hukuki tedbirlerin ivedilikle uygulamaya konulması için ilave yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.
Dünya genelinde yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüsü salgını nedeniyle yeni hazırlanan kanun taslağı iş dünyasının görüşüne sunuldu.
İşten çıkarmaların 3 ay yasaklanacağı kanun teklifinde stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilgili de önemli değişiklikler hayata geçirilecek.
SOSYAL MEDYA TEMSİLCİSİNİN TÜRKİYE'DE SORUMLUSU OLACAK
Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya sitelerinin devlete bildirilen resmi bir temsilcisi olacak. Sosyal medya temsilcisi 72 saat içinde özel hayatın gizliliğine ilişkin başvurulara cevap vermek zorunda olacak.
STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT TEKRAR KANUNA GİRDİ
Stokçuluk ve fahiş fiyat artışları Türk Ceza Kanunu'nda yasak olmasına ve bu yönde cezalar kesilmesine rağmen torba kanunda bu iki eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini belirten yeni düzenlemeler torba kanuna girdi. Stokçulukla ilgili olarak kanunda şu ifadeler yer aldı: Piyasanın olağan akışını bozarak piyasa aksaklıklarına sebep olan ve kamunun genel menfaatine uygun olmayan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlere yönelik idari ve hukuki tedbirlerin ivedilikle uygulamaya konulması için ilave yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.
EVDE BAKIM DESTEĞİ GENİŞLEYECEK
Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara bakım hizmeti verilebilecek ve bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek.
KÂR DAĞITIMINA SINIR
Sermaye şirketlerinin, 31/12/2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kâr payı tutarı 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25'ini aşamayacak, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeycek.
Öte yandan kredi kartı ve banka kartı çıkarmak isteyen müşterilerin sözleşmeleri elektronik ortamda yapılabilecek.
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