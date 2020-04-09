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Fatih sondaj gemisi İstanbul'a ulaştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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FATİH SONDAJ GEMİSİ İSTANBUL'A ULAŞTI

'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere 'den hareket eden 'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", 'a ulaştı.

Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) ve 'de sondaj yapmak için kullandığı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki Fatih sondaj gemisi, sabah erken saatlerde Yenikapı açıklarına demir attı.

"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi, yarın sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak, burada direk kısaltma işleminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nün altından geçerek Karadeniz'e açılacak.

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