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Son dakika: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin: Borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI: KESİNTİ YAPILMAYACAK

Başkanı "Koronavirüs nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak" dedi.

Başkanı yaptığı açıklamada "Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak" ifadelerine yer verdi.

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