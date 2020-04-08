Son dakika: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin: Borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin "Koronavirüs nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak" dedi.Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada "Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerimizden yapılan kesintiler yapılmayacak" ifadelerine yer verdi.
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