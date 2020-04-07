07 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Diyanetteki öğretmenler de ek ders ücretinden yararlanacak

Son dakika: Diyanetteki öğretmenler de ek ders ücretinden yararlanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
ABONE OL
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! DİYANETTEKİ ÖĞRETMENLER...

Son dakika haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ara verilen eğitimlerde görevli personelin de ücretinden yararlandırılması kararlaştırıldı.

Başkan 'ın imzasıyla 'de yer alan kararla, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Saatlerine İlişkin Karar'a geçici madde eklendi.

Eklenen geçici maddede şunlar belirtildi:

"Geçici Madde 1- (1) 7'nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, Kovid-19 salgını nedeniyle kurslara ara verilen günlerde üzerilerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretlerinden yararlandırılır.

(2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, bir aylık ek ders görevlerini geçmemek üzere kurslara ara verilen günlerde üzerilerinde bulunan ek ders görevleri kadar, kendilerine daha sonraki günlerde ek ders görevi verilmesi halinde bu görevleri ayrıca ücret ödemeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir."

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kur'an kursu öğreticilerine müjde SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN "KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ"NE MÜJDE
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kur'an kursu öğreticilerine müjde

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA