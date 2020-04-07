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Son dakika: Araç sahipleri dikkat: Benzine bir indirim daha! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT: BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

Son dakika haberine göre Küresel piyasalarda koronavirüs etkisiyle süren dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruşluk indirim bekleniyor.

piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da dalgalı seyrediyor. Akaryakıt sektörü yetkilerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. İndirim bu gece yarısı itibari ile gerçekleşmesi bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR
Benzinin litre fiyatı 'da 5.32 TL, ve 'de ise ortalama 5.42 TL seviyesinde bulunuyor.

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Son dakika:  Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor SON DAKİKA:  ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİRECEK HABER! BENZİN VE MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

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