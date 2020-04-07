Son dakika: Araç sahipleri dikkat: Benzine bir indirim daha! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Son dakika haberine göre Küresel piyasalarda koronavirüs etkisiyle süren dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruşluk indirim bekleniyor.

Petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da dalgalı seyrediyor. Akaryakıt sektörü yetkilerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. İndirim bu gece yarısı itibari ile gerçekleşmesi bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5.32 TL, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 5.42 TL seviyesinde bulunuyor.