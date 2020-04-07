Son dakika: Araç sahipleri dikkat: Benzine bir indirim daha! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Son dakika haberine göre Küresel piyasalarda koronavirüs etkisiyle süren dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruşluk indirim bekleniyor.
Petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da dalgalı seyrediyor. Akaryakıt sektörü yetkilerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. İndirim bu gece yarısı itibari ile gerçekleşmesi bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5.32 TL, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 5.42 TL seviyesinde bulunuyor.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA YENİ İNDİRİM GELECEK Mİ? İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA BENZİN MOTORİN VE LGP FİYATLARI NE KADAR? |VİDEO
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