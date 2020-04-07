Başkan Erdoğan’ın Sancaktepe’de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’deki havaalanının olduğu kısımda hastane yapılacağını belirtti. Sancaktepe’de bin odalı hastanenin yapılacağı alan böyle görüntülendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında hastane proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısımda bin odalı ve bir katlı hastanenin yapılacağını belirtti.
45 GÜNDE BİTİRİLECEK
Başkan Erdoğan ayrıca buraların 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de bin yataklı hastanenin yapılacağı alan kameralarca böyle görüntülendi.
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