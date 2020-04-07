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Başkan Erdoğan’ın Sancaktepe’de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU! BURAYA YAPILACAK

Başkan , ve ’deki havaalanının olduğu kısımda hastane yapılacağını belirtti. Sancaktepe’de bin odalı hastanenin yapılacağı alan böyle görüntülendi.

Başkan , dün yaptığı açıklamada alanında hastane proje çalışmasının devam ettiğini ve 'deki havaalanının olduğu kısımda bin odalı ve bir katlı hastanenin yapılacağını belirtti.

45 GÜNDE BİTİRİLECEK
Başkan Erdoğan ayrıca buraların 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de bin yataklı hastanenin yapılacağı alan kameralarca böyle görüntülendi.

Kritik Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan'dan açıklamalar! İki yeni hastane müjdesi KRİTİK KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR! İKİ YENİ HASTANE MÜJDESİ

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