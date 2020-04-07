Devlet korona virüse "dur" dedi! Ekonomik İstikrar Paketi tüm kesimlere "kalkan" oldu

Corona virüsün (Covid-19) ekonomiye ve vatandaşlara etkisini bertaraf etmek için açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, işverenden esnafa, çalışandan emekliye kadar pek çok kesim için önlemler içeriyor. Kovid-19 önlemleri kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi", esnaftan işverene, çalışandan emekliye kadar tüm kesimleri kucakladı. Vergi ertelemelerinden kredi düzenlemelerine, çalışanları korumaya dönük kısa çalışma desteğinden emekli maaşlarına ve sağlık çalışanlarına yönelik ödemelere kadar pek çok adım hayata geçirildi.

Hayata geçirilen ekonomik tedbirler şu şekilde sıralandı:

VERGİ VE DİĞER ÖDEMELER:

2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, KDV ve prim ödemeleri 6 ay ertelendi. Böylece, yaklaşık 53,6 milyar liralık tahsilat ertelenmiş oldu.

Mücbir sebep halinden yararlanan mükelleflere ek olarak gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon kişi daha

mücbir sebep hali kapsamına alındı.





65 yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı olan mükelleflerin beyanname ve ödemeleri ertelendi.

Konaklama vergisinin başlangıcı, Ocak 2021'e ötelendi.

Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerinde nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay ertelemeye gidildi.

Belediye kesintileri 3 ay ertelenerek, 3 milyar liralık kaynak sağlandı.

İl özel idarelerinin, belediyelerin ve bağlı kuruluşların tasarrufundaki taşınmazların kira ödemesinde esneklik sağlandı.

BANKACILIK:

Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.

Kamu bankaları, aylık 5 bin liranın altında geliri olan tüm vatandaşlar için temel ihtiyaç desteği paketini devreye aldı.

Salgından etkilenen tüm firmalara, çalışan sayısında azaltma yapmama koşuluyla "İşe Devam Kredi Desteği" verilecek.

Halkbank tarafından esnaf için "İşletme ve Finans Desteği" ile "Paraf Esnaf Kart Desteği" paketleri hayata geçirildi.

Halkbank, kredi faizlerini erteleyerek esnaf ve sanatkarların yaklaşık 90 milyon liralık faiz yükünü hafifletti.





İşlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının, nisan, mayıs ve haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay faizsiz olarak ertelendi.

BDDK kararıyla kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren kredilerin takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün olan bekleme süresi 180 güne çıkarıldı, takip aktarım süresi uzatıldı.

İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verildi.

Merkez Bankası ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetleri desteklemek amacıyla tedbirler aldı.

Kredi Garanti Fonu limiti 2 katına çıkarıldı.

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80'den yüzde 90'a çıkarılırken, asgari peşinatı yüzde 10'a düşürüldü.

Nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüte düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesi sağlanacak.

KOBİ'lere yönelik devlet destekli alacak sigortası 25 milyon liradan 125 milyon liraya çıkarıldı.

ÇALIŞANLAR VE EMEKLİLER:

Asgari ücret desteği sürdürülecek. Destek, işletme büyüklüğüne bakılmadan 75 lira olarak 12 ay süresince uygulanacak. Yaklaşık 7,8 milyon kişi destekten faydalanacak.

Kamu ve özel sektörde esnek ve uzaktan çalışma modeli devreye alındı.

İşten çıkarmaları önlemek için kısa çalışma ödeneğini uygulanıyor. Faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışanlara 3 ay maaş desteği verilecek.

Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilere ek ders ücreti ödenecek.

Emekli aylığı 1500 liranın altındaki yaklaşık 650 bin emeklinin aylığı yükseltildi. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenmesine başlandı. Kamu bankaları emeklilerin maaş ödemelerini isterlerse evlerinde yapıyor.

İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000 lira nakdi yardım yapılarak 2 milyar liralık paket devreye alındı.

İstihdamdaki sürekliliği temin amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarıldı.

Sağlık çalışanlarının ve üniversite hastanelerinin çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay üst limitten yapılacak. 32 bin sağlık personeli alımı yapılacak.



















