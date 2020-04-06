Son dakika: 65 bin kişinin kredi kartı borçları ertelendi
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih,"Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik." dedi. Üstünsalih, "200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik. " ifadelerini kullandı.
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Üstünsalih'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik.
200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik.
KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik."
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