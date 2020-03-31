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Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları
Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi şartları neler? Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulamasını devreye aldı. Peki, temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları neler? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 31.03.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 12:06
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