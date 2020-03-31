31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları

Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi şartları neler? Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulamasını devreye aldı. Peki, temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları neler? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 31.03.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 12:06
  • 1
  • 18
Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları

3 kamu bankasından 6 ay ödemesiz kredi desteği verilecek. Koronavirüs salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulamasını devreye aldı. Peki, temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

  • 2
  • 18
Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Aylık hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabilecek.

  • 3
  • 18
Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

10 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.

  • 4
  • 18
Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek.

  • 5
  • 18
Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.