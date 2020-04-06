Son dakika: Ekonomistlerden flaş yorum: Corona virüs salgınıyla küresel ekonomide...
Ekonomistleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte hem ülkelerin hem de merkez bankalarının sıra dışı tedbirler aldığını belirterek, salgınla beraber 2008 finans kriziyle başlayan dönemin bittiğini, yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Ekonomistler, yeni dönemde ülkelerin daha içe dönük politikalar izleyebileceğini tahmin ediyor.
Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, hükümetlerin ve merkez bankaların olağanüstü tedbirlere başvurmasını beraberinde getirdi. Ekonomistler, AA muhabirinin sorularını "Skype" uygulama platformu üzerinden yanıtladı.
Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül, hükümetin aldığı her türlü tedbiri olumlu bulduğunu, en küçüğünden en büyüğüne kadar atılacak her adıma hem reel sektörün hem de hane halkının ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Alınan tedbirlerin yeterli olmadığını, reel sektör temsilcilerinin de bu önlemlerin henüz kendilerine yansımadığını söylediğini belirten Şengül, "Şu ana kadar reel sektörden aldığımız geri bildirimler var. Bu önlemler istihdamı tutabilecek, 6 ay ya da bir yıl üreticilere nefes olabilecek, aktiviteyi kurtaracak düzeyde değil. Bundan da uzak gözüküyor. Alınan önlemler önemli ancak yeterli değildir." ifadelerini kulladı.
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