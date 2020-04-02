Son dakika: Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya ceza!
Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti. Dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "281 firmanın 191'ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan'da yayınlanacak." demişti.
SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti.
BAKAN RUHSAR PEKCAN AÇIKLAMIŞTI
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs önlemlerine ilişkin katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Türkiye gerçekten maske üreticisi bir ülke. İlave gümrük vergimiz vardı onu da kaldırdık. 13 firmadan 9'una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191'ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan'da yayınlanacak." demişti.
KORONAVİRÜS FIRSATÇILARA CEZA YAĞDI! BAKANLIK 10 MİLYON TL CEZA KESİLEN O FİRMALARI İFŞA ETTİ |VİDEO
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