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Son dakika: Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya ceza!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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BAKANLIKTAN FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPAN 198 FİRMAYA ŞOK!

Son dakika haberine göre; fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti. Dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "281 firmanın 191'ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan'da yayınlanacak." demişti.

SON DAKİKA HABERİ: fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti.

BAKAN RUHSAR PEKCAN AÇIKLAMIŞTI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs önlemlerine ilişkin katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Türkiye gerçekten maske üreticisi bir ülke. İlave gümrük vergimiz vardı onu da kaldırdık. 13 firmadan 9'una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191'ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan'da yayınlanacak." demişti.

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