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Son dakika: FED faiz oranını 50 baz puan indirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
SON DAKİKA: FED FAİZ ORANINI İNDİRDİ

Son dakika haberleri... ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

Detaylar gelecek...

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