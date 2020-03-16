16 Mart 2020, Pazartesi
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FED faizi sıfıra indirdi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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FED FAİZİ SIFIRA İNDİRDİ!

ABD Merkez Bankası (), politika oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattı.

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