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Türk Telekom'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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TÜRK TELEKOM'DAN KAMPANYAYA BÜYÜK DESTEK

, Başkan 'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı ''na destek verdi. Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu.

, 'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, sosyal medya hesabından Türk Telekom'un, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını belirtti.

Önal paylaşımında, "Türk Telekom olarak, her bir çalışanımız adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL'yi aşkın bağışla Millî Dayanışma Kampanyası'na katıldık. Bu mücadeleden birlikte güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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ÜMİT ÖNAL TWİTTER'DAN DUYURDU

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Telekom olarak, her bir çalışanımız adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL'yi aşkın bağışla Millî Dayanışma Kampanyası'na katıldık. Bu mücadeleden birlikte güçlenerek çıkacağız. #BizBizeYeteriz" ifadelerine yer verdi.

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