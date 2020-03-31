Son dakika: Ziraat Finans Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek! Her çalışanı adına bir asgari ücret bağışladı
Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu.
Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu.
KAMU KATILIM FİNANS KURULUŞLARINDAN "BİREYSEL İHTİYAÇ DESTEĞİ FİNANSMANI"
Öte yandan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir finansman uygulaması başlatıyor.
2 kamu katılım finans kuruluşundan yapılan ortak açıklamaya göre, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir finansman uygulaması başlatıyor.
"Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı" adı verilen uygulamada, gıda harcamaları, kira, elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel müşteriler, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli, katılım finans prensipleri çerçevesinde finansman kullanabilecek.
Müşterilere Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu finansmandan faydalanma imkanı da sunulacak.
BAŞVURULAR YARINDAN İTİBAREN KABUL EDİLECEK
Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarafından ortak kriterlere göre değerlendirilecek. Müşteriler, kampanyaya katılan tüm kamu bankalarından veya kamu katılım finans kuruluşlarından yalnızca birine başvuru yapabilecek.
Başvurular yarından itibaren kabul edilecek.
"Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı" kapsamında başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, finansman kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına finansman tutarları aktarılacak. Müşteriler finansman tutarını ATM'lerden çekebilecek.
Söz konusu finansman uygulamasına ilişkin örnek ödeme tablosu şöyle:
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