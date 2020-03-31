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Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'tan yerli solunum cihazı açıklamas��: 2 ayda 5 bin tane üretilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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BAYKAR CEO'SU AÇIKLADI: 2 AYDA 5 BİN TANE ÜRETİLECEK

Baykar 'su , dört yerli şirket ortak üretim yaparak iki ay içinde için 5 bin solunum cihazı üreteceğini açıkladı.

virüs salgınına karşı adeta seferberlik ilan etti. Kamu özel sektör ölümcül virüsü en zararla atlatmak için kolları sıvadı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz |Video BAYKAR TEKNİK MÜDÜRÜ SELÇUK BAYRAKTAR: YERLİ MEDİKAL SOLUNUM CİHAZI ÜRETİMİNİ DESTEKLİYORUZ |VİDEO

Bu doğrultuda corona virüs vakalarının hızla artmasıyla acil ihtiyaç haline gelen solunum cihazları için düğmeye basıldı. Dört yerli şirket ortak üretim yaparak iki ay içinde için 5 bin solunum cihazı üreteceğini açıkladı.

Haluk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bu cihazın muadilinin yaklaşık 20 bin euro olduğu belirtiliyor. Yerli olarak ise şu anda yaklaşık 6 bin 500 dolara üretilebilmesi mümkün. İlk etapta nisan ayının ortasına kadar 1000 adet yerli solunum cihazının teslimatı yetiştirilmeye çalışılıyor. Hedef 2 ay içerisinde 5 bin yerli solunum cihazını Sağlık Bakanlığı'na teslim etmek."

SELÇUK BAYRAKTAR İLK PROTOTİPİ PAYLAŞMIŞTI
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ilk kez paylaştı! Tüm Türkiye merakla bekliyordu BAYKAR TEKNİK MÜDÜRÜ SELÇUK BAYRAKTAR İLK KEZ PAYLAŞTI! TÜM TÜRKİYE MERAKLA BEKLİYORDU
Son dakika haberi... Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz SON DAKİKA HABERİ... BAYKAR TEKNİK MÜDÜRÜ SELÇUK BAYRAKTAR: YERLİ MEDİKAL SOLUNUM CİHAZI ÜRETİMİNİ DESTEKLİYORUZ

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