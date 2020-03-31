Son dakika: Benzinde 10, motorinde 8 kuruş indirim

Son dakika haberi... Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubunda 8, benzin grubunda 10 kuruş fiyat indirimi meydana geldi. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Akaryakıt fiyatlarında indirim... Bu gece yarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 8, benzin grubunda 10 kuruş fiyat indirimi meydana gelmiştir. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacaktır

FARK AÇILDI

Yapılan bu indirim sonrasında benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı daha da açıldı. Benzin, (dağıtım şirketi bazında ve bölgesel küçük fiyat farklılıkları olabilir) 5 TL 22, motorin 5 TL 46 kuruştan satılıyor. İndirim sonrasında benzin 5 TL 12 kuruş olacak. Motorin ise 5 TL 38 kuruş olacak. Benzin, bir sonraki aşamada gündeme gelecek yeni indirimle birlikte 5 TL'nin altını görecek.